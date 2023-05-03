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Türkiye
DHA 03.05.2023 05:20

Sarıyer’de kamyon bir evin bahçesine uçtu: 1 yaralı

Sarıyer’de şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği kamyon, 5 kişinin yaşadığı evin bahçesine uçtu. Uçuruma sürüklenen kamyondan son anda atlayan şoförü, kazayı hafif şekilde yaralandı.

Sarıyer’de kamyon bir evin bahçesine uçtu: 1 yaralı
[Fotograf: İHA]

Özdereiçi Caddesi'nde meydana gelen olayda, cadde üzerinde Sarıyer tünel istikametine seyir halinde bulunan ve şoförü tespit edilemeyen kamyon, şoförünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki evin bahçesine uçtu.

Şoför son anda kamyondan atlayarak kazada hafif şekilde yaralandı.

Gıda yüklü kamyon kaza sırasında elektrik direklerini ve ağaçları devirirken, 5 kişinin yaşadığı eve birkaç metre kala durabildi.

Bu sırada evde yaşayanlar ise panikle kendilerini dışarı attı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralı kamyon şoförüne ilk müdahale kaza yerinde sağlık ekipleri tarafından yapılarak, Sarıyer Hamidiye Etfal Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Gıda yüklü kamyon kullanılmaz hale gelirken, polis kazayla ilgili inceleme başlattı.

"Daha önce burada 3 tane evin üzerine kamyon düştü"

Ev sahibi Rahmi Çavdar, olayı şöyle anlattı:

“Gürültüyü duyduk dışarı çıktık. Kamyon kapının önündeydi. Biz bu evde oturuyoruz. Evi sıyırdı geçti, görüyorsunuz. Faciadan dönüldü, 5 kişiydik evde. Biz bunu daha önce yüzlerce kez söyledik şikayet ettik, gitmediğimiz yer kalmadı. Bu kamyonlar buradan aşağı inmesin diye. Daha önce burada 3 tane evin üzerine kamyon düştü. Can kaybı olmadığı için kimse önemsemedi. Olursa belki önemserler. Bu kamyonlar buraya girmesin diye söyledik, aradık. Herkesle görüştük ama hala giriyorlar. Yukarıdan aşağıya kaptırıp hızla geliyorlar. Burada duramayanlar ise yolun altına iniyor. Kamyonda 1 kişi vardı. Yolda atlamış zaten yaralıydı."

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