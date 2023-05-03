Uşak'ta tırlar birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı

54 yaşındaki A.O. idaresindeki beyaz eşya yüklü kamyon, Çiftlik köyü mevkisinde arıza nedeniyle park halinde duran B.K'nin kullandığı tır ile yardım için duran N.Ö. yönetimindeki tıra çarparak devrildi.
Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan tır sürücüleri B.K. ve N.Ö, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Kamyon sürücüsü gözaltında
Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.