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Türkiye
AA 03.05.2023 03:07

Uşak'ta tırlar birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı

Uşak'ın Banaz ilçesinde meydana gelen trafik kazasında yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Uşak'ta tırlar birbirine girdi: 1'i ağır 2 yaralı
[Fotograf: AA]

54 yaşındaki A.O. idaresindeki beyaz eşya yüklü kamyon, Çiftlik köyü mevkisinde arıza nedeniyle park halinde duran B.K'nin kullandığı tır ile yardım için duran N.Ö. yönetimindeki tıra çarparak devrildi.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan tır sürücüleri B.K. ve N.Ö, Uşak Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. N.Ö'nün hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Kamyon sürücüsü gözaltında

Kazayı yara almadan atlatan kamyon sürücüsü jandarma ekiplerince gözaltına alındı.

Öte yandan kaza nedeniyle kapanan yol, ekiplerin 3 saatlik çalışması sonucu tekrar trafiğe açıldı.

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Uşak Trafik Kazası
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