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Türkiye
AA 03.05.2023 10:03

Ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdılar: 49 gözaltı

Adana merkezli 9 ilde yapılan soruşturmada, yurt dışındaki bazı firmaları ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdılar: 49 gözaltı
[Fotograf: AA]

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışındaki bazı firmaları ayçiçeği yağı satma vaadiyle 150 milyon lira dolandırdığı iddia edilen zanlıları yakalamaya yönelik çalışma başlattı.

Bu kapsamda yürütülen soruşturmada, savcılıkça 49 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Ekipler Adana merkezli 9 ilde düzenledikleri eş zamanlı operasyonla suç örgütü elebaşı olduğu öne sürülen Sait Y'nin de arasında olduğu bazı şüphelileri, "Nitelikli dolandırıcılık" ve "Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama" iddiasıyla gözaltına aldı.

Öte yandan, suçtan elde ettiği değerlendirilen şüphelilerin hesaplarındaki 50 milyon lira ile İstanbul, Mersin ve Şırnak'ta 7 daire, 5 araç ve 763 metrekare arsaya tedbir kararı koyduruldu.

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Adana Dolandırıcılık
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