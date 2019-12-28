Adana'da Merkez Yüreğir ilçesi Sağdıçlı Mahallesi'ndeki bir narenciye bahçesinde bekçilik yapan Altan Akçoban ve eşi Elif Akçoban, sağanak ve ardından oluşan taşkın nedeniyle çevresini su basan evlerinden çıkamadı.

Evde 4 gün bekleyen çift, yiyeceklerinin bitmesi üzerine yetkililerden yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen AFAD ekibi, çifti ve köpeklerini bot ile evden aldı.

Kaynak: AA