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İstanbul Havalimanı'nda yılbaşı yoğunluğu28 Aralık 2019 Cumartesi 15:48 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 15:53
Yeni yılda farklı ülke ve şehirlere seyahat etmek isteyen yolcular, İstanbul Havalimanı'nda yoğunluk oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Sabah saatlerinden itibaren İstanbul Havalimanı'na gelen yolcular, güvenlik kontrolünün ardından terminale geçti.
İç ve dış hatlardaki kontuvarlarda bilet işlemlerini tamamlayan yolcular, giriş kapıları ile pasaport kontrol noktalarında yoğunluk oluşturdu.
[Fotoğraf: AA]
Havalimanı çalışanları, yoğunluğun yaşandığı terminallerdeki yolcuları yönlendirerek, işlemlerini gerçekleştirdi.
Havalimanında yeni yılı simgeleyen bazı aksesuarlarının yer aldığı bölümlere de ilgi gösteren yolcular, "2020" yazılı platformun önünde hatıra fotoğrafı çektirdi.
Kaynak: AA
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