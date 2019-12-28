Türkiye
Ege Denizi için fırtına uyarısı28 Aralık 2019 Cumartesi 15:15 - Son Güncelleme 28 Aralık 2019 Cumartesi 15:16
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Ege Denizi için fırtına uyarısında bulundu.
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Genel Müdürlükten yapılan duyuruya göre, rüzgarın, Kuzey ve Orta Ege'de yarın kuvvetini artırarak kuzey ve kuzeydoğu yönlerden 6-8 kuvvetinde fırtına, yer yer 9 kuvvetinde kuvvetli fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.
Fırtınanın salı günü öğle saatlerden itibaren etkisini kaybetmesi öngörülüyor.
Kaynak: AA
Etiketler: meteoroloji Ege denizi Fırtına