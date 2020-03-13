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Sözleşmeli ASDEP alımı sözlü sınavı ertelendi
[Fotoğraf: AA]
16 Mart'ta başlayacak sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımı sözlü sınavı ertelendi.
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığının Twitter adresindeki açıklamada, 6 Mart Cuma günü duyurusu yapılan ve 16 Mart 2020'de başlaması planlanan sözleşmeli Aile Sosyal Destek Personeli (ASDEP) alımı sözlü sınavının, yeni tip koronavirüse karşı tedbirler kapsamında bir sonraki açıklamaya kadar ertelendiği belirtildi.
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