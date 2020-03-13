Haber Giriş: Kaynak: AA
Kargo aracında 2,5 ton kaçak tütün ele geçirildi
[Fotoğraf: İHA]
Kayseri'de jandarma ekipleri, bir kargo şirketine ait araçta 2 ton 560 kilogram kaçak tütün ele geçirdi.
Kayseri İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bünyan ilçesi Elbaşı Mahallesi'nde bir kargo şirketine ait aracı durdurdu. Ekipler, araçta 2 ton 560 kilogram kıyılmış gümrük kaçağı tütün buldu.
Tütünleri sipariş eden 50 kişi hakkında işlem başlatıldı.
Etiketler: kargo aracı kaçak tütünSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 16:43
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