MEB Personel Genel Müdürlüğü'nce Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un imzasıyla illere genelge gönderildi.

Bu kapsamda Bakanlığa bağlı eğitim kurumlarında 6-10 Nisan'da uygulanacak olan ikinci ara tatilin 16-20 Mart tarihleri arasında uygulanmasına, 23-27 Mart'ta da uzaktan eğitim yöntemiyle eğitim öğretime devam edilmesine karar verildiği vurgulandı.

Genel idari izin

Bu süreçte, Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumların tatil edildiği, bu eğitim kurumlarında görevli yönetici ve öğretmenlerin genel idari izin verildiği belirtildi.

Bu çerçevede öğretmenlerin 16-20 Mart'ta meslekle ilgili çalışmalarını yapmış sayılarak karşılığında haftada 15 saat ek ders ücretinden yararlandırılacak. Yöneticiler ise bu tarihlerde üzerlerinde bulunan aylık ders karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevleri yapmış sayılacak.

Okullar dezenfekte edilecek

Bakanlığa bağlı her derece ve türdeki örgün ve yaygın eğitim kurumlarında görev yapan yönetici ve öğretmenler, 23-27 Mart'ta üzerlerinde bulunan aylık karşılığı ders, varsa ek ders, ders niteliğinde yönetim, hazırlık ve planlama görevlerini yapmış sayılacak.

Ders dışı eğitim çalışmaları ile nöbet görevinin yapılmış sayılacak görevler arasında bulunmayacak. Hafta sonu tatil günleri de bu kapsamda olmayacak.

Eğitim kurumları yöneticilerince, bu süreçte eğitim kurumlarında yapılacak dezenfeksiyon uygulamasının gerçekleştirilmesini sağlamak üzere gerekli tedbirler alınacak.