Dünya çapında hızla yayılan koronavirüs salgını nedeniyle Alaşehirli kahvehane işletmecisi Yaşar Koç, iş yerinde rutin olarak yaptığı işleri, salgının Türkiye’de de görülmesinden sonra her gün yapmaya başladı.

Koç, kahvehaneye gelen müşterilerine belirli aralıklarla kolonya dağıtımına da başladı.

Alaşehirli kahveci Yaşar Koç, "Bugünlerde ortaya çıkan koronovirüsten dolayı biz de oyun taşlarını her gün kloraklı suyla, sirkeli suyla güzelce yıkıyoruz. Lavaboları, yerleri klorakla, sirkeli suyla paspaslıyoruz. Bir de müşterimize elimizden geldiğince kolonya servisi yapıp, temiz olmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bu konuda devletimizin yaptığı mücadeleye, bizlerde katkıda bulunmalıyız." dedi.