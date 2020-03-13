Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.

Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.

Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.

[Karacaahmet Mezarlığına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. - Fotoğraf: AA]

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı önlem

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü

Cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına geçen Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.