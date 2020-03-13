Haber Giriş: Kaynak: DHA, AA
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı önlem
[Fotoğraf: DHA]
Cuma namazını İstanbul'da kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın cami çıkışında korumaları tarafından termal kamerayla önlem amaçlı izlendiği görüldü.
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, cuma namazını Hz. Ali Camisi'nde kıldı.
Erdoğan, Kısıklı'daki konutundan Üsküdar'daki Hz. Ali Camisi'ne geçti.
Burada cuma namazını kılan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a, İletişim Başkanı Fahrettin Altun, AK Parti İstanbul Milletvekili Mustafa Demir ve Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen eşlik etti.
[Karacaahmet Mezarlığına giden Cumhurbaşkanı Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu. - Fotoğraf: AA]
Cumhurbaşkanı Erdoğan'a termal kameralı önlem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın camiden çıktığı sırada ise korumalardan birinin elinde termal kamera olduğu görüldü
Cuma namazının ardından Karacaahmet Mezarlığına geçen Erdoğan, annesi Tenzile ve babası Ahmet Erdoğan'ın kabirlerini ziyaret ederek, dua okudu.
Etiketler: recep tayyip erdoğan Kısıklı İstanbul cumhurbaşkanı cuma namazıSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 15:20
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