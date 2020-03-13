Haber Giriş: Kaynak: AA
Üsküdar'da bina yıkım çalışmasında 2 işçi yaralandı
[Fotoğraf: AA]
Üsküdar'da bir binanın yıkım çalışmaları sırasında kopan beton blok nedeniyle 2 işçi yaralandı.
Üsküdar Mimar Sinan Mahallesi Tazı Çıkmazı Sokak'taki boş bir binanın yıkımı sırasında kopan beton blok, işçilerden Sebahattin D. ile Bahattin A'nın üzerine düştü.
Yaralanan işçiler, durumun bildirilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.
Tedavi altına alınan işçilerin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Etiketler: üsküdar bina yıkımı istanbul haberleriSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 14:49
Son Haberler
- 16:04
- 15:51
- 15:50
- 15:45
- 15:45
Sıradaki Haber
Rasulayn şehidi son yolculuğuna uğurlandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz