İstanbul'da 9 Mart'ta 7 milyon 441 bin 316 olan toplu taşıma kullanım oranı 10 Mart'ta 7 milyon 51 bin 925'e, 11 Mart'ta 7 milyon bin 360'a, 12 Mart'ta ise 6 milyon 731 bin 295'e düştü.

[Fotoğraf: DHA]

Öte yandan dün virüsten korunmak isteyen bazı vatandaşlar toplu ulaşım araçları yerine kendi araçlarıyla trafiğe çıkmaya başlamıştı. Bunun etkisi İstanbul trafiğine yansımaya başlarken yollardaki durum havadan ve yerden görüntülenmişti.

[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Toplu taşıma araçları dezenfekte ediliyor

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ekipleri, yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı toplu taşıma araçlarında dezenfeksiyon çalışması yaptı.

İBB ekipleri, Kadıköy, Eminönü, Beşiktaş, Sultanbeyli, Mecidiyeköy ve bazı peronlarda, İETT ve özel halk otobüslerini sefer aralarında dezenfekte etti. Çalışmada, İBB Sağlık Daire Başkanlığından onaylı dezenfeksiyon sıvısı kullanıldı.

Çalışmaların salgın hastalıklara karşı toplu taşıma araçlarındaki riski azaltmaya yönelik olduğu belirtildi.