Haber Giriş: Kaynak: DHA
Feribotlar da dezenfekte edildi
[Fotoğraf: DHA]
Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu taşımacılığı yapan 16 feribot ve iskelelerdeki yolcu bekleme salonlarında ilaçlama çalışması yapıldı.
Türkiye'de görülen koronavirüse karşı alınan önlemler için Çanakkale'de de çalışma başlatıldı.
Bu kapsamda Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan firma, Çanakkale Valiliği ortaklığıyla koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması başlattı.
16 feribot ve iskelelerde bulunan yolcu bekleme salonları koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı özel kıyafet giyen ekiplerle dezenfekte edildi.
Etiketler: kovid-19 koronavirüs ilaçlama feribotSon Güncelleme: 13 Mart 2020 Cuma 14:57
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