Türkiye'de görülen koronavirüse karşı alınan önlemler için Çanakkale'de de çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda Çanakkale Boğazı ve Adalar hattında yolcu ve araç taşımacılığı yapan firma, Çanakkale Valiliği ortaklığıyla koronavirüse karşı önlem almak için dezenfeksiyon çalışması başlattı.

16 feribot ve iskelelerde bulunan yolcu bekleme salonları koronavirüs, viral enfeksiyon ve salgın hastalıklara karşı özel kıyafet giyen ekiplerle dezenfekte edildi.