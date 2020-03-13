Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın Konya, Karaman, Aksaray ve Niğde'de pazar günü akşam saatlerinde etkisini hissettireceği bildirildi.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 8. Bölge Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamaya göre, 15 Mart Pazar günü yağmur ve sağanak şeklinde başlayacak yağışların, 16 Mart Pazartesi günü karla karışık yağmura ve yüksek kesimlerde kara dönüşeceği tahmin ediliyor.

Mevsim normalleri üzerinde seyreden hava sıcaklıklarının, 16 Mart Pazartesi gününden itibaren 8 ila 15 derece azalması ve mevsim normallerinin altında seyretmesi öngörülüyor.

Vatandaşların, başta sağlık sorunları olmak üzere meydana gelebilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olmaları istendi.