Kadıköy'de bir kişi, yolda yürüyen Özbekistan uyruklu bir kadını durdurdu.

Kendisini polis olarak tanıtan şahıs, kadının belgelerini kontrol ettikten sonra bin 350 lira parasını alıp otomobille kaçtı.

Bu sırada çantası araca takılan kadın sürüklendi.

Güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyen polis, şüphelinin Azerbaycan uyruklu olduğunu belirledi. İzini sürdü. Fatih'te kaldığını tespit etti.

Düzenlenen operasyonda yakalanan zanlı ''Kamu Görevinin Usulsüz Olarak Üstlenilmesi'' ve ''Yağma'' suçlarından tutuklandı.