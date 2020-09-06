Haber Giriş: Kaynak: AA
Sosyal mesafesiz asker uğurlamasına ceza yağdı
Koronavirüs salgınında en çok vaka artışının yaşandığı Ankara'da, yasağa rağmen yapılan asker uğurlamasına inceleme başlatıldı. Yakalanan 11 kişiye 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
Ankara Şehirlerarası Terminal İşletmesi'nde (AŞTİ) sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapan 11 kişiye, 34 bin 650 lira para cezası kesildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarında AŞTİ'de sosyal mesafe kuralına uymayarak asker uğurlaması yapıldığına ilişkin görüntüler yer aldı.
Konuyla ilgili yapılan çalışmalar sonucu, sosyal mesafe kuralına riayet etmeyerek yeni tip koronavirüs (Covid-19) tedbirlerine aykırı davrandığı belirlenen 11 kişi yakalandı.
Yakalananlar hakkında Umumi Hıfzıssıhha Kanununun 282. maddesi gereği toplam 34 bin 650 lira idari para cezası uygulandı.
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