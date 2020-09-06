Marmara ve Karadeniz bölgeleri için kuvvetli yağış uyarısı yaptı. Sel felaketinin yaşandığı Giresun'da vatandaşların dikkatli olması istendi. Birkaç gün sürecek olan yağışlar, yerini yeniden sıcak havaya bırakacak.

Son yılların en sıcak eylül ayı yaşandı. Sıcaklık mevsim ortalamasının 10 derece üzerini gördü. Hafta sonu ile birlikte sıcaklıklar bazı bölgelerde yerini yağışa bıraktı. Kavurucu sıcaklıkların ardından hava sıcaklığında ciddi oranda düşüş yaşandı. Meteoroloji den bazı iller için uyarı geldi.

Hava tahmin uzmanı Mehmet Özdemirci, "Marmara'nın doğusunda İstanbul, Bursa, Bilecik, Yalova, Kocaeli ve Sakarya ilçelerinde yağış bekliyoruz. Yine Karadeniz bölgesinin genelinde yağış beklentimiz var." değerlendirmesinde bulundu.

AFAD: Giresun'un doğu ilçelerinde yaşanacak yağışa karşı dikkatli olunmalı

Marmara ve Karadeniz için yağışlar bir kaç gün sürecek. AFAD sel felaketinin yaşandığı Giresun için de uyarı yaptı. Kentin doğu ilçelerinde vatandaşların dikkatli olması istendi.

Kavurucu sıcaklar geri dönüyor

Yağışlar uzun sürmeyecek. Birkaç derece düşecek olan sıcaklıklar sonra yeniden yükselecek. Özellikle iç ve güney bölgeler de sıcaklık mevsim normallerinin üzerinde olacak.

Özdemirci, "Hava sıcaklıkları bugün için ülke genelinde düşük, ilerleyen günlerde 1 ila 2 derece artışlar gerçekleşecek. Yine kuzey kesimlerde mevsim normalleri civarında seyretmeye devam edecek. İç ve güney bölgelerimizde ise 3 ila 5 derece mevsim normallerinin üzerinde olmasını bekliyoruz." dedi.

Haber: Nisa Efendioğlu