Menderes bulvarındaki 4 katlı binanın zemin katında bulunan plastik saksı işletmesinde yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler diğer katlara da sıçradı.

Bina sakinleri can havliyle kendilerini dışarı atarken, bir kadın ile çocuğu binada mahsur kaldı. Bölgeye ulaşan itfaiye ekipleri binayı saran alevlere müdahale etti. Ekipler, mahsur kalan kadın ile çocuğunu kurtardı, yan binaları da tahliye etti.

Dumandan etkilenen kadın ve çocuk ile bir kişi, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Çalışmalar sonucu alevler söndürüldü. 4 katlı bina kullanılamaz hale gelirken, bina önündeki iki otomobil de hasar gördü.

Yangının çıkış sebebi ile ilgili inceleme başlatıldı.