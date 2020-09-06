Malatya'dan Diyarbakır yönüne giden yük treni, dün, merkez Hankendi köyü mevkisindeki kontrolsüz hemzemin geçitte tarladan dönen Sedat Gür'ün kullandığı plakasız traktöre çarpmıştı.

Kazada ağır yaralanan Gür, kaldırıldığı Fırat Üniversitesi hastanesinde yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti.

Gür'ün cenazesi Fırat Üniversitesi hastanesi morguna kaldırıldı.