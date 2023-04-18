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Türkiye
AA 18.04.2023 14:39

Sosyal medyaya video çekerken evi yaktı

İstanbul Zeytinburnu'nda bir çocuk sosyal medyaya video çekmek isterken evi yaktı. Kapıyı açamayan mahalledekiler birinci kata tırmanarak balkon ve pencerelerden içeriye girmeye çalıştı.

Sosyal medyaya video çekerken evi yaktı
[Fotograf: AA]

Zeytinburnu Seyitnizam Mahallesi'nde çıkan yangında, 13 yaşındaki down sendromlu çocuk sosyal medyaya video çekmek istediği sırada çakmakla koltuğu yaktı.

Alevlerin bir anda yükselmesiyle anne mahalleliden yardım istedi. Çevredeki esnaf ve komşular yardıma koştu.

Sosyal medyaya video çekerken evi yaktı

Ancak kapı açılamayınca birinci katın pencere ve balkonuna ulaşılmaya çalışıldı. Kimi merdiven uzattı kimi ise pencere korkuluklarına basarak birinci kata tırmandı.

Yardıma koşanlar camlar kırılarak içeridekiler kurtarılmaya çalıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri babayı ambulansla hastaneye kaldırdı. Anne ve çocukların sağlık durumu iyiyken babanın yoğun bakıma kaldırıldığı öğrenildi.

Sosyal medyaya video çekerken evi yaktı

Aileyi kurtarmaya giren esnaf Bayram Özdemir, "Kadın çığlıklarıyla yangın çıktığını fark ettik. Buradaki bir komşumuz eve tırmanarak mutfaktan içeri girdi. Biz de dairenin kapısını açarak girişteki yangını söndürerek oradaki çocuğu çıkarttık. Engelli çocuk video çekerken ateş yakıyor ve yangın çıkıyor. Çocuklarla annenin durumu iyi fakat baba yoğun bakımda" dedi.

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