Nesli tehlike altında: Telli turnalar Amasya'da yuva yaptı

Telli Turna izleme çalışmalarının devam ettiği Amasya’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen “Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları” kapsamında 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Amasya’da çalışma gerçekleştirildi.

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü ve teknik elemanlarının katılımı ile yapılan çalışmada, Telli Turna kuşunun, önceki yıllarda üreme kaydı olan aynı zamanda izleme esnasında yeni yuva yaptığı belirlenen yerlerde, kuluçkada olan Telli Turna izlendi.

Telli turnaların yeni yuva yaptıkları belirlenene Amasya’da bu konudaki çalışmalar devam ediyor.

Telli Turnaların kısa süre sonra kuluçkada olan yavrularının çıkması bekleniyor.

Haber: Umut Yeşilyurt