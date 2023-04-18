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Türkiye
TRT Haber 18.04.2023 14:26

Nesli tehlike altında: Telli turnalar Amasya'da yuva yaptı

Türkülere konu olan ve Türkiye'de 17 yıl sonra ilk defa geçen yıl Amasya’nın Suluova ilçesinde bulunan Yedikır Baraj Gölünde yuva kuran, nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan Telli Turnalar Amasya’nın Suluova ilçesinde yeni yuva yaptı.

Nesli tehlike altında: Telli turnalar Amasya'da yuva yaptı
[Fotograf: TRT Haber]

Telli Turna izleme çalışmalarının devam ettiği Amasya’da, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünce yürütülen “Turna Eylem Planı ve İzleme Çalışmaları” kapsamında 11. Bölge Müdürlüğü sorumluluk sahasında bulunan Amasya’da çalışma gerçekleştirildi.

Nesli tehlike altında: Telli turnalar Amasya'da yuva yaptı

Avcılık ve Yaban Hayatı Şube Müdürü ve teknik elemanlarının katılımı ile yapılan çalışmada, Telli Turna kuşunun, önceki yıllarda üreme kaydı olan aynı zamanda izleme esnasında yeni yuva yaptığı belirlenen yerlerde, kuluçkada olan Telli Turna izlendi.

Nesli tehlike altında: Telli turnalar Amasya'da yuva yaptı

Telli turnaların yeni yuva yaptıkları belirlenene Amasya’da bu konudaki çalışmalar devam ediyor.

Telli Turnaların kısa süre sonra kuluçkada olan yavrularının çıkması bekleniyor. 

Haber: Umut Yeşilyurt

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