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Türkiye
AA 18.04.2023 14:06

Togg deneyim merkezlerinin sayısı artırıldı

Türkiye'nin yerli otomobili Togg, İstanbul, İzmir ve Adana'da üç yeni deneyim merkezi daha açtı.

Togg deneyim merkezlerinin sayısı artırıldı
[Fotograf: AA]

Togg açıklamasına göre, kullanıcılara daha yakın olmak için Türkiye genelindeki deneyim merkezlerinin sayısını artıran şirket, İstanbul Zorlu Center ve Ankara Söğütözü'nde açtığı kapsamlı deneyim merkezlerine yenilerini eklemeyi sürdürüyor.

Togg; İzmir Agora AVM, M1 Adana AVM ve İstanbul Zeytinburnu Yedi Mavi AVM'de yeni deneyim merkezlerini hizmete aldı.

Togg deneyim merkezlerinin sayısı artırıldı

Kullanıcılar deneyim merkezlerinde, Türkiye'nin doğuştan elektrikli ilk akıllı cihazı T10X'i detaylı bir biçimde inceleyebiliyor, kesintisiz ve sorunsuz bir şarj deneyimi sunan Trugo'yu deneyimleyebiliyor ve Togg'un dijital platformu Trumore için oluşturulan alanlarda Togg dünyasını yakından tanıyabiliyor.

Togg deneyim merkezlerinin sayısı artırıldı

Şirket, Türkiye'nin 7 bölgesinde deneyim merkezleri ile servis ve teslimat noktaları açmayı sürdürecek. 

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