Denizli'de 2 aylık bebeğin üzerine asit döküldü

Kerzi Y., ayrı yaşadığı eşi Gökhan Y'nin Özbekistan uyruklu S.G. ve 2 aylık bebekleri ile birlikte yaşadıkları Asmalıevler Mahallesi'ndeki apart daireye gitti.
Burada eşiyle tartışan Kerzi Y, yanında getirdiği asiti kucağında bebeğini tutan S.G'ye attı. Yakıcı sıvı, 2 aylık bebeğin üzerine isabet etti.
Yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.
Bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor
Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.
Olay sonrası kaçan Kerzi Y. ise Fatih Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.