Çok Bulutlu 19.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 18.04.2023 14:20

Denizli'de 2 aylık bebeğin üzerine asit döküldü

Denizli'nin Pamukkale ilçesinde üzerine asit isabet eden 2 aylık bebeğin yoğun bakımda tedavisine başlandı, bir kadın gözaltına alındı.

Denizli'de 2 aylık bebeğin üzerine asit döküldü
[Temsili Fotoğraf: AA]

Kerzi Y., ayrı yaşadığı eşi Gökhan Y'nin Özbekistan uyruklu S.G. ve 2 aylık bebekleri ile birlikte yaşadıkları Asmalıevler Mahallesi'ndeki apart daireye gitti.

Burada eşiyle tartışan Kerzi Y, yanında getirdiği asiti kucağında bebeğini tutan S.G'ye attı. Yakıcı sıvı, 2 aylık bebeğin üzerine isabet etti.

Yaralanan bebek, olay yerine gelen sağlık ekibi tarafından Pamukkale Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bebeğin hayati tehlikesi devam ediyor

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan bebeğin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Olay sonrası kaçan Kerzi Y. ise Fatih Mahallesi'ndeki evinde gözaltına alındı.

ETİKETLER
Denizli
Sıradaki Haber
Marmara'nın güneyi ve doğusu için sağanak bekleniyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
15:21
Lenfödem tedavi sonrası da dikkat gerektiren bir hastalık
15:16
İran: İsrail'in İran'a karşı ufak bir eylemi Tel Aviv ve Hayfa'nın yıkımına yol açar
15:15
AB Yüksek Temsilcisi Borrell: Tayvan Avrupa için önemlidir
15:16
45 bin öğretmen alımı: Mülakat sonuçları açıklandı
15:10
Sudan ordusu 24 saatlik ateşkes çağrısına uyacak
14:58
Gümrük kapısında bir tırda 27 kilogram uyuşturucu ele geçirildi
Kudüs'te bir ramazan geleneği: Mescid-i Aksa'daki iftar sofraları
Kudüs'te bir ramazan geleneği: Mescid-i Aksa'daki iftar sofraları
FOTO FOKUS
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
Kardeş ülke Azerbaycan’dan yerli turiste ‘bize gelin’ çağrısı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ