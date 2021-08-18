Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamaya göre, PKK/KCK-YPG/PYD silahlı terör örgütünün ve örgüt destekçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesine yönelik çalışmalarda, herkesin ulaşabileceği üçüncü şahıslara ve kamuya açık sosyal medya platformları üzerinden silahlı terör örgütü adına eylem ve faaliyetlerde bulundukları tespit edilen 7 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Terör örgütü elebaşı başta olmak üzere örgüt mensuplarını sahiplenerek sosyal medya üzerinde güncel tutma gayreti içinde bulundukları belirlenen şüphelilerin yakalanması için çalışma başlatıldı.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerince 6 şüpheli yakalandı. Diğer şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar devam ediyor.