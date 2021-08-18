Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre, ülke genelinde sıcaklıklarda önemli bir değişiklik olmayacak.

Yurdun kuzeydoğu kesimleri ile Doğu Akdeniz’in parçalı ve yer yer çok bulutlu, Doğu Karadeniz kıyıları ile Ordu ve Artvin çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

Rüzgarın, genellikle kuzeyli, Akdeniz kıyıları ile Güneydoğu Anadolu'da batı ve güneybatı yönlerden hafif, ara sıra orta kuvvette esmesi bekleniyor.

Öğle saatlerinden itibaren Giresun, Trabzon ve Rize çevrelerinde de yerel olmak üzere sağanak bekleniyor. Bu illerdeki yağışların akşam saatlerinde etkisini kaybedeceği tahmin ediliyor.