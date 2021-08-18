Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 07:12Son Güncelleme: Kaynak: AA
Metruk bina alev alev yandı
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesindeki metruk bina, çıkan yangının ardından çöktü.
Elmalık Caddesi'ndeki 2 katlı metruk evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.
Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.
Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken ev daha sonra çöktü.
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