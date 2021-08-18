Elmalık Caddesi'ndeki 2 katlı metruk evde henüz belirlenemeyen bir sebeple yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm evi sardı.

Alevleri fark eden mahalle sakinleri, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi.

Yangın, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik çalışmasıyla söndürülürken ev daha sonra çöktü.