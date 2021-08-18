Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 04:15Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Düzce'de kamyonlar çarpıştı
Düzce'de, kargo yüklü kamyon, tomruk yüklü kamyona çarptı. Kargo yüklü kamyonun sürücüsü kaza yerinde can verdi.
Düzce'de Kaza, TEM otoyolu Gümüşova rampaları bölgesinde meydana geldi.
İstanbul yönüne giden kargo yükü kamyon, önünde ilerleyen tomruk yüklü kamyona arkadan çarptı.
Kazada, kargo kamyonunun sürücüsü kabininde sıkıştı. Haber verilmesi üzerine itfaiye ve acil sağlık ekipleri kaza yerine geldi.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesi ile sıkıştığı yerden çıkarılan sürücünün hayatını kaybettiği anlaşıldı.
Kaza nedeniyle TEM otoyolu İstanbul istikameti bir süre trafiğe kapandı.
Etiketler: Trafik Kazası Düzce
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