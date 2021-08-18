Tatlıkuyu Mahallesi'nde ters yöne giren Abdullah T. idaresindeki otomobil, karşıdan gelen Mert Cem K'nin kullandığı otomobille çarpıştı. Ters yöne giden Yiğit Ç. yönetimindeki otomobil de kazaya karıştı.

Kazada, sürücü Yiğit Ç. ile aracındaki Ozan A, Emirhan A. ve Adem T. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, ambulansla çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Diğer otomobillerin sürücüleri Abdullah T. ve Mert Cem K, ifadeleri alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Kaza nedeniyle bir süre kontrollü sağlanan ulaşım, araçların kaldırılmasının ardından normale döndü.