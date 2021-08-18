Bankalar Caddesi'nde 7 katlı bir binanın giriş katındaki halıcı dükkanının bodrumunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

Kısa sürede büyüyen yangın dükkanın üst katına sıçradı. Tutuşan halılardan çıkan duman binanın tamamına yayıldı.

Polis, sokakta ve dükkanın etrafında güvenlik önlemi aldı. İtfaiye ise yangına müdahale etti.

Yangını kısa sürede kontrol altına alan itfaiye ekipleri, dükkanın içinde biriken yoğun dumanı tahliye etmek için iş yerinin camlarını kırdı.

Yangında ölen ya da yaralanan olmadı. İş yeri içerisinde bulunan halılar ise kullanılamaz hale geldi.