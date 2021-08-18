Haber Giriş: 18 Ağustos 2021 Çarşamba 10:35Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mehmetçik sel bölgesinde çalışmalarına devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Karadeniz'deki sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nın 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı arama kurtarma çalışmalarına devam ediyor.
Milli Savunma Bakanlığı'nın (MSB) sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, şu ifadelere yer verildi:
"Karadeniz'de meydana gelen sel felaketi sonrasında Deniz Kuvvetlerimiz 2 karakol gemisi ve 1 deniz karakol uçağı ile arama-kurtarma çalışmalarına devam ediyor. Ayrıca 2 çıkarma gemisi ile selden etkilenen ve ulaşımın güç olduğu bölgelere araç ve malzeme intikali sağlanıyor."
Paylaşımda ayrıca çalışmalara ait görüntülere yer verildi.
Etiketler: Sel Doğal Afet Milli Savunma Bakanlığı
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