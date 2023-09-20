Açık 21.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 20.09.2023 09:24

Sosyal medyadaki nefret söylemleri nedeniyle 27 kişiye gözaltı kararı

Sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" suçlarından 13 ilde 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı alındı.

Sosyal medyadaki nefret söylemleri nedeniyle 27 kişiye gözaltı kararı

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, açık kaynak araştırmalarında internette ve sosyal medyada kullanılan nefret söylemleriyle "halkı kin ve düşmanlığa alenen tahrik etme", "halkı yanıltıcı bilgiyi alenen yayma" niteliğinde paylaşımlar yapıldığı tespit edildi.

Başsavcılık tarafından söz konusu sosyal medya paylaşımlarında iddia edilen konulara ilişkin olarak işin gerçeğinin araştırılması amacıyla şüpheliler hakkında 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu'nda düzenlenen suçlardan soruşturma başlatıldı.

Soruşturma kapsamında, işleniş şekli ve olayın özellikleri itibarıyla 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 2/1-k maddesinde düzenlenen toplu suç kapsamında olduğu değerlendirilen eylemler sebebiyle Ankara, Hatay, Antalya, Samsun, Kahramanmaraş, Sakarya, İzmir, Siirt, Şanlıurfa, Tokat, Edirne, Bursa ve İstanbul illerinde bulunan 27 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

ETİKETLER
Sosyal Medya
Sıradaki Haber
Atatürk'ün fotoğrafına yönelik uygunsuz hareketler yapan şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
11:03
İran'da zorunlu başörtüsü kuralı ihlallerine karşı yaptırım yasası Meclisten geçti
10:50
Taciz ateşi cezasız kalmadı: 5 terörist etkisiz hale getirildi
10:52
İsrailli diplomat İran Cumhurbaşkanı'nın BM konuşması sırasında eylem yaptı
10:50
Almanya Başbakanı Olaf Scholz'dan BM'de reform çağrısı
10:43
Yurt Dışı Üretici Fiyat Endeksi ağustosta arttı
10:45
Vapurda oturan uzun saçlı çocuğun saçını yaktı
Times Meydanı'ndaki dijital panolarda "Invest in Türkiye" mesajı yayımlandı
Times Meydanı'ndaki dijital panolarda "Invest in Türkiye" mesajı yayımlandı
FOTO FOKUS
Azerbaycan: Ermenistan silahlı güçlerine ait kışla imha edildi
Azerbaycan: Ermenistan silahlı güçlerine ait kışla imha edildi
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ