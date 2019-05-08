Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, sanık Bülent Kökoğlu’nun sosyal medya sitesi Facebook'taki profilinden 28 Mart 2019’da bir video yayınladığı, Kökoğlu’nun alınan ifadesinde profilin kendisine ait olduğunu ve şikayete konu videoyu profilinde yayınladığını kabul ettiği belirtildi.

Sanık Kökoğlu’nun kendisini çekerek paylaştığı videoda bir konuşma yaptığı, başörtülülerle ilgili sözler söylediği aktarılan iddianamede, sanığın beyanlarında halkın bir kesiminin dini değerleri nedeniyle aşağılandığının görüldüğü değerlendirilmesi yapıldı.

İddianamede, sanık Bülent Kökoğlu’nun "halkı kin ve düşmanlığa tahrik etme" suçlamasıyla 6 aydan 1 yıla kadar hapis cezasına çarptırılması isteniyor.

''Cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan da yargılanıyor

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy Asliye Ceza Mahkemesinde görülecek. Kökoğlu'nun Sabiha Gökçen Havalimanı'nda çektiği videoya dair ''cumhurbaşkanına hakaret'' suçundan soruşturması ise Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülüyor.

Atatürk Havalimanı'nda çektiği ve sosyal medya hesabı aracılığıyla paylaştığı videoda Bülent Kökoğlu, başörtülülere hakaret ettiği iddiasıyla gözaltına alınmıştı.

Bakırköy 4. Sulh Ceza Hakimliği de kuvvetli suç şüphesinin varlığını gösteren somut delillerin bulunması, konunun önemi ve yasada öngörülen cezanın üst sınırını dikkate alarak, Kökoğlu’nun "cumhurbaşkanına hakaret" ve "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamalarından tutuklanmasına hükmetmişti.

Kaynak: AA