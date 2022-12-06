Halk Eğitim Merkezi'ndeki kura çekimine, ev sahibi olma hayali kuran çok sayıda vatandaş katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından kent merkezinde yapılacak konutlar için ilk kura çekimini, Bartın Valisi Nurtaç Arslan, Belediye Başkanvekili Hüseyin Fırıncıoğlu ve AK Parti İl Başkanı Turhan Kalaycı gerçekleştirdi.

Kurada ismi çıkan hak sahiplerinin isimleri hem salon içinde hem salon dışında kurulan platformda okunup dijital ekrana yansıtıldı.

Vali Arslan, burada yaptığı konuşmada, sosyal devlet olma anlayışının bir gereği olarak son 20 yılda TOKİ eliyle ülkede ve kentte pek çok konut, kamu hizmet binası ve sosyal donatılar kazandırıldığını söyledi.

[Fotoğraf: AA]

"İlk Evim, İlk İşyerim Projesi" ile hayata geçirilecek konut ve iş yeri seferberliğiyle de insanları ev ve iş yeri sahibi olmasının kolaylaşacağını, kira öder gibi mülk sahibi olmalarının sağlanacağını anlatan Arslan, şöyle konuştu:

"Ülkemiz genelinde olduğu gibi, ilimizde de vatandaşlarımız projeye büyük bir ilgi gösterdi. İlimiz genelinde Bartın merkezde 400, Amasra'da 100 ve Kozcağız'da 350 konut olmak üzere 850 konut için kura çekeceğiz. 400 konut için 13 bin 930, 100 konut için 1553, 350 konut için 1206 vatandaşımızın başvurusu kabul edildi. Bugün burada az sonra çekilecek kuralar ile ev sahibi olacak tüm vatandaşlarımıza evlerinin hayırlı olmasını diliyorum. Allah ödeme kolaylığı versin. Kurada adı çıkmayanlara da en kısa sürede gönüllerinden geçen evin nasip olmasını Yüce Rabb'imden diliyorum."

[Fotoğraf: AA]

İsmi açıklananlardan 62 yaşındaki Hasan Sinoplu, Türkiye Taşkömürü Kurumundan emekli olduğunu ve kurada isminin çıkmasıyla büyük mutluluk yaşadığını söyledi.

Sinoplu, "Allah, Cumhurbaşkanımızdan, devletimizden, emeği geçen tüm büyüklerimizden razı olsun. İhtiyacı olanlara çıksın. İsmimin çıkacağı aklıma gelmezdi. Sayın Valimiz de önümde oturuyordu, o da tebrik etti." diye konuştu.

İnfaz koruma memuru emeklisi Ahmet Yılmaz da çok mutlu olduğunu belirterek, "Benim üçüncü kez kuraya katılışım. Nasip bugüne oldu. Allah devletimize, milletimize zeval vermesin. Bu zamana kadar kiralardaydık. İsmim de sonlara doğru çıktı ve bize nasip oldu." ifadelerini kullandı.