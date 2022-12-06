Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 12:05Son Güncelleme: Kaynak: AA
Aksaray'da zincirleme kaza: 5 yaralı
[Fotograf: DHA]
Aksaray'da 3 aracın karıştığı trafik kazasında 1'i çocuk 5 kişi yaralandı.
Aksaray'da Özkan Güzel yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 128. Cadde Kavşağı'nda Hakan Gülbahar'ın kullandığı otomobil ve Dursun Görgülü idaresindeki otomobille çarpıştı.
Kazada sürücüler ile araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.
Etiketler: Aksaray Trafik Kazası
Sıradaki Haber
Doğu'nun kış turizm merkezleri doğaseverleri ağırlayacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz