Aksaray'da Özkan Güzel yönetimindeki otomobil, Cumhuriyet Mahallesi 128. Cadde Kavşağı'nda Hakan Gülbahar'ın kullandığı otomobil ve Dursun Görgülü idaresindeki otomobille çarpıştı.

Kazada sürücüler ile araçtaki biri çocuk 2 kişi yaralandı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralanan 5 kişi, ambulanslarla Aksaray Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.