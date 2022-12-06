Tarım ve Orman Bakanlığınca Erzurum'da kurulan ekoturizm alanı, kent merkezine 6 kilometre uzaklıkta ve 2 bin 300 rakımdaki Palandöken Kayak Merkezi'nin yakınında yer alıyor.

Abdurrahman Gazi Orman Parkı'na entegre 193 hektarlık sahada, 7 bin 300 metre yürüyüş yolu, 3 bin 800 metre bisiklet parkuru, seyir terası ve fotoğraf çekim alanı, dinlenme bankları, yağmur barınakları ve sosyal tesisler bulunuyor.

Sarıkamış'a yaklaşık 7 kilometre uzaklıktaki Keklik Vadisi Ekoturizm Alanı ise şelale, seyir terasları, fotoğraf çekim alanı, ahşap köprü, 25 dinlenme bankı, yağmur barınakları, 650 metrelik yürüyüş yolu ve oturma alanlarından oluşuyor.

Cıbıltepe Kayak Merkezi ile adından söz ettiren ilçedeki, 8 hektar büyüklüğe sahip alana gelen misafirler, yörenin doğasına has yaklaşık 24 bitki türünü de tanıma fırsatı bulacak.

Ormanlar insanların beklentisiyle çeşitlendirildi

Erzurum Orman Bölge Müdürü Oktay Ayatay, Orman Genel Müdürlüğünün, ülkenin toprağını, orman ve kaynaklarını her türlü tehlikeye karşı koruyan, geliştiren, ekosistem bütünlüğü içinde sürdürülebilir ve topluma çok yönlü faydalar sağlayacak şekilde yöneten 183 yıllık köklü ve büyük bir kurum olduğunu söyledi.

Ormanların odun hammaddesinin dışında farklı fonksiyonları da icra ettiğini belirten Ayatay, hızlı kentleşme ve beraberinde gelen sorunlarla, ormanları insanların beklentisiyle çeşitlendirdiklerini anlattı.

Ayatay, toplumun ormanlardan sağlıklı yaşam anlamında faydalanması için ekoturizm alanları, orman parkları ve kent ormanları oluşturduklarını ifade ederek şöyle konuştu:

"İnsanlarımızı doğa sporu ve seyahatine dayalı bir turizm destinasyonuna kavuşturmayı amaçlıyoruz. Buralar, insanların ormanda yürüyerek stres atması, dinlenmesi ve kentin yorgunluğunu atmasına katkı sağlayacak. Doğu Anadolu'da ekoturizm alanının ilkini eylül ayında Erzurum'a kazandırdık, ikincisini ise Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yaptık. İnsanların yaşadığı doğayı tanımalarını, aynı zamanda turizm hareketliliğiyle bölge insanına ekonomik katkı sağlamış oluyoruz. Hem Erzurum hem de Sarıkamış'ta yaptığımız bu çalışmalarımız turizme yönelik."

Sarıkamış Kayak Otelleri Derneği Başkanı Halit Taş ise bu tür projelerin hayata geçmesinin bölge turizmine önemli katkı sağlayacağına işaret etti.

Sarıkamış'ta kış turizminin yanı sıra yaz turizmini de önemsediklerini dile getiren Taş, "Keklik Vadisi'ndeki ekoturizm alanında yapılan seyir terasları, yürüyüş yolları, yağmur barınaklarıyla bölgenin doğal güzellikleri ortaya çıkarıldı. Bizim amacımız da bu güzellikleri gelen misafirlere tanıtarak turist sayısını arttırmak." dedi.