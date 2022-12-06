Haber Giriş: 6 Aralık 2022 Salı 12:00Son Güncelleme: Kaynak: AA
Bursa'da tefecilere operasyon: 7 gözaltı
[AA (Arşiv)]
Bursa'da, tefecilik ve yağma suçlarını işledikleri belirlenen zanlılara yönelik operasyonda 7 kişi gözaltına alındı.
Bursa Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamaya göre, kentte "tefecilik", "yağma" ve "kişiyi hürriyetinden yoksuna kılma" suçlarını işledikleri belirlenen zanlılara yönelik soruşturma başlatıldı.
Başsavcılığın talimatıyla gerçekleştirilen eş zamanlı operasyonda, haklarında gözaltı kararı verilen 9 şüpheliden 7'si yakalandı.
2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.
Etiketler: Bursa
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