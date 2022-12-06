İzmir'de Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince, 19 Ekim 2021'de İzmir merkezli 5 ilde, yeşil ve kırmızı reçeteye 760 bin 296 sentetik eczanın ele geçirildiği, 22 şüphelinin de tutuklandığı operasyonun devamında yeni çalışma yapıldı.

Polis, bu kapsamda 2 Aralık'ta İzmir, İstanbul, Ankara, Trabzon, Afyonkarahisar ve Malatya'da belirlenen 23 adrese eş zamanlı baskın düzenledi.

Operasyon kapsamında 24 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 848 sentetik ecza, 5 kök Hint keneviri, birer ruhsatsız tabanca ve pompalı tüfek ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i savcılıktan serbest bırakıldı, 5'i tutuklandı, 8'i ise adli kontrol şartıyla salıverildi.