Serdivan Spor Salonu'ndaki kura çekimi programının ikinci gününde Toplu Konut İdaresi Başkanlığınca (TOKİ) 5 ilçede yapılacak toplam 990 konut için kuralar çekildi.

Arifiye'de 120, Ferizli'de 250, Hendek'te 220, Kocaali'de 300 ve Taraklı'da yapılacak 100 konut için başvuran vatandaşlardan bazıları salonda hazır bulundu.

Şehit aileleri ve gaziler kontenjandan direkt hak sahibi olurken, engelliler, emekliler, gençler ve diğer gruplar için kura çekimleri yapıldı.

Sakarya kent merkezinde yapılacak 1760 konut için hak sahipleri dün kura töreniyle belirlenmişti.