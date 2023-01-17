Kadınların sosyal hayata katılımlarının sağlanması ve spora teşvik edilmesi amacıyla Çubuk Belediyesi ve Halk Eğitimi Merkezi ile ortaklaşa düzenlenen kursa, kadınlar ilgi gösterdi.

Kadınlar haftada 3 gün verilen kurstan ücretsiz bir şekilde yararlanıyor.

Çubuk Belediyesi Engelsiz Spor Kulübü Başkanı Ahmet Koçyiğit, Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ın talimatıyla başlattıkları sağlığını geliştiren belediyeler projesi kapsamındaki pilates kursunun açıldığını belirterek, kursa beklentinin üzerinde ilgi olduğunu söyledi.

Koçyiğit, "3 grubumuz var. Gruplarda 60'a yakın çalışan ve ev kadınları ile üniversite öğrencileri var. Yeni kayıtlarımız devam ediyor. Mümkün olduğu kadar bütün kadınlarımıza ulaşmaya çalışıyoruz. Tüm kadınları spora davet ediyoruz" dedi.

Spor eğitmeni Cemile Dinçtürkyetim de, kadınlara hizmet etmekten mutluluk duyduğunu belirterek, ilçede yaşayan tüm kadınları kursa beklediklerini aktardı.

Kursa katılan Derya Engin ise kurstan çok memnun kaldıklarını dile getirerek, "Ücretsiz eğitim alıyoruz. Kadınların bu kurslara katılması gerektiğini düşünüyorum" diye konuştu.