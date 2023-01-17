Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 13:33Son Güncelleme: Kaynak: AA
Kastamonu merkezli 4 ilde kaçakçılık operasyonu: 32 gözaltı
[Fotograf: AA]
Kastamonu merkezli 4 ilde düzenlenen kaçakçılık operasyonunda 32 kişi gözaltına alındı.
Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 6 ay süren çalışma sonunda Kastamonu kent merkezi, Bozkurt, Daday, Araç ilçeleri ile Adıyaman, Düzce ve Sinop'ta 45 adrese operasyon düzenlendi.
Adreslerdeki aramalarda, 89 bin 76 doldurulmuş makaron, 7 bin 300 boş makaron, 133 kilogram kıyılmış tütün, elektronik makaron doldurma makinesi, elektrikli sigara sarma makinesi, 19 sigara sarma makinesi, 1573 farklı markalardan kesilmiş TPDK bandrolü, 1800 gram nargile melası, ruhsatsız av tüfeği ve kurusıkı tabanca ele geçirildi.
Operasyon kapsamında 32 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Adıyaman Düzce Kaçakçılık Kastamonu Sinop
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