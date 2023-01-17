Kaza Esenler Nine Hatun Mahallesi'nde meydana geldi. otomobil sürücüsü Seher Zeren, başka otomobile çarpmamak için yaptığı manevra sonucunda otomobilinin direksiyon hakimiyetini kaybetti.

Seher Zeren idaresindeki otomobil önce park halindeki otomobile, ardından otobüs bekleyen vatandaşlara son olarak ise hafif ticari araca vurduktan sonra durdu.

Kazayı gören çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri otomobil sürücüsü Seher Zeren'in yanı sıra otobüs bekleyen Şevval İrem Çiçek, Harika Puğar, Ali Ceran, İlknur Avcu ve Şengül Bol'u ambulansla hastaneye kaldırdı.

Kaza sonucu 22 yaşındaki Şevval İrem Çiçek ağır yaralandı.

Otomobil sürücüsü Seher Zeren ise hastanedeki tedavisinin ardından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.