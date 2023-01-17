Haber Giriş: 17 Ocak 2023 Salı 13:44Son Güncelleme: Kaynak: AA
Beyşehir Gölü'nde yaban ördeği avına 25 bin lira ceza
Konya'nın Beyşehir ilçesinde milli park sahasında yaban ördeği avı yaptığı iddia edilen 3 kişiye 25 bin lira ceza kesildi.
Doğa Koruma ve Milli Parklar 8. Bölge Müdürlüğüne bağlı Beyşehir Milli Parklar Şefliği ekipleri, av koruma faaliyetleri kapsamındaki denetim ve kontrollerde Beyşehir Gölü Milli Parkı sahasında yasa dışı avlananlarla karşılaştı.
Üç şüphelinin yaban ördeği avladığını tespit eden ekipler işlem başlattı.
Avlanan 4 yaban ördeğine el konuldu, şüphelilere 25 bin lira idari para ve tazminat cezası uygulandı.
Etiketler: Konya Kaçak Avcılık
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