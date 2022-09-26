Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre bugün ülke genelinde yağış beklenmiyor. Genellikle az bulutlu ve açık, zamanla Marmara'nın yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.

Hava sıcaklıklarının iç ve doğu kesimlerde artacağı ve genellikle mevsim normalleri civarında, çarşamba gününden itibaren ise ülke genelinde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.

Hafta boyunca güneşli ve parçalı bulutlu havanın hakim olacağı yurdun büyük bölümünde sıcaklık değerleri Ankara'da 30, İstanbul'da 27, İzmir'de 31, Diyarbakır'da 37, Samsun'da 31, Antalya'da 33 dereceye kadar yükselecek.

Öte yandan, yarın Trakya'nın, çarşamba günü de Marmara'nın güneydoğusu, Batı Karadeniz ve Kuzey Ege'de sağanak yağış geçişleri görülecek.