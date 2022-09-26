Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü verilerine göre, İstanbul'da yılın ilk 6 ayında 44 ölümlü, 10 bin 876 yaralamalı kaza meydana geldi. 13'ü yaya, toplam 45 kişi hayatını kaybetti.

Ölümlü kazaların yüzde 36'sı yayaya çarpma, yüzde 15'i başka bir araca arkadan çarpma, yüzde 15'i herhangi bir engel veya cisme çarpma, yüzde 36'sı ise diğer sebepler olarak kayıtlara geçti.

Yayaların hayatını kaybettiği kazalar güvenli geçit olmayan yollarda meydana geldi.

En önemli sebep dikkat dağınıklığı

Kazaların yüzde 32'si araca, yüzde 21'i yayaya, yüzde 14'ü başka bir araca arkadan çarpma ve yüzde 31'i ise diğer sebeplerden kaynaklandı.

Emniyet kaynaklarından alınan verilere göre, yaralamalı kazalar çoğunlukla sürücülerin araç kullanırken başka bir şeyle ilgilenmesi ve takip mesafesine dikkat etmemesinden kaynaklanıyor.

Yaya geçidi kullanmayanlara 196 lira ceza

İstanbul Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri, yayaların polise bile aldırış etmeden akan trafikte yoldan geçmeye çalıştığına dikkat çekti.

Ekipler, güvenli geçit olmayan yerlerden karşıya geçmeye çalışan 6 kişiye 196 lira ceza uyguladı.