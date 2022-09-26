Haber Giriş: 26 Eylül 2022 Pazartesi 09:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Adana'da rüşvet operasyonu: 28 gözaltı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Adana'da, Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi eski başmüdürü ve eski başhekimi ile doktorların da arasında olduğu 28 şüpheliye yönelik "ihaleye fesat karıştırma" ve "rüşvet" operasyonu düzenlendi.
Adana Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Balcalı Hastanesi'nde 2018-2021'deki ihalelere fesat karıştırıldığı, kamu zararına sebebiyet verildiği, görevi kötüye kullanma ve rüşvet suçu işlendiği iddiasıyla soruşturma başlatıldı.
Bu kapsamda, kamuyu 3 milyon 677 bin lira zarara uğrattığı belirlenen 28 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, aralarında hastanenin eski başmüdürü A.Ö., eski başhekimi ve eski başhekim yardımcısı ile doktorların da bulunduğu 28 kişiye yönelik şafak vakti eş zamanlı operasyon düzenledi.
Gözaltına alınan bazı şüpheliler Adana Adli Tıp Birimi'ndeki sağlık kontrolünün ardından emniyete götürüldü.
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