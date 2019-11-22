Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 15-21 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.

Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 47 olayda bin 633 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı aktarıldı.

Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 15-21 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 47 olayda toplam 1.633 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. pic.twitter.com/SiDbI6PwT5 — T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) November 22, 2019

Kaynak: TRT Haber