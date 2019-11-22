Son bir haftada bin 633 düzensiz göçmen yakalandı22 Kasım 2019 Cuma 22:51 - Son Güncelleme 22 Kasım 2019 Cuma 22:50
Sahil Güvenlik Komutanlığı, son bir haftada bin 633 düzensiz göçmenin yakalandığını, bir göçmen kaçakçısının da gözaltına alındığını açıkladı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının Twitter hesabından yapılan paylaşımda, düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 15-21 Kasım'da yürütülen çalışmalara ilişkin bilgi verildi.
Açıklamada, son bir haftada meydana gelen 47 olayda bin 633 düzensiz göçmenin yakalandığı, bir göçmen kaçakçısının gözaltına alındığı aktarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığı tarafından, 7 gün 24 saat esasına göre devam eden düzensiz göçle mücadele faaliyetleri kapsamında, 15-21 Kasım 2019 tarihleri arasında gerçekleşen 47 olayda toplam 1.633 düzensiz göçmen ve 1 göçmen kaçakçısı yakalanmıştır. pic.twitter.com/SiDbI6PwT5— T.C. Sahil Güvenlik Komutanlığı (@sahilguvkom) November 22, 2019
Kaynak: TRT Haber