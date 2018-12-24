İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son bir haftada bölücü terör örgütleriyle mücadele kapsamında Jandarma Özel Harekat, Polis Özel Harekat, Jandarma Komando Birlikleri ile iç güvenlik operasyonları çerçevesinde Türk Silahlı Kuvvetlerinin hava ve kara unsurlarınca 2 bin 442 operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda, bölücü terör örgütü PKK'ya yardım ve yataklık yaptıkları iddiasıyla 674, terör örgütü DEAŞ ile irtibatlı oldukları iddiasıyla 17, Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (FETÖ/PDY) ile mücadele kapsamında 450, sol terör örgütleriyle mücadele kapsamında da 15 zanlı gözaltına alındı.

Uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından 4 bin 327 kişi yakalandı

Yapılan planlı operasyonlarda, 674'ü terör suçları, 347'si düzensiz göç ve 3 bin 306'sı uyuşturucu ve kaçakçılık suçlarından olmak üzere 4 bin 327 kişi yakalandı.

Etkisiz hale getirilen teröristler arasında, terör arananlar gri listede bulunan "Tekoşer Amed" kod adlı Adnan Sav isimli teröristin de bulunduğu 1'i sözde üst düzey toplam 12 terörist etkisiz hale getirildi.

Siirt, Bitlis, Van, Mardin, Bingöl, Diyarbakır ve Tunceli'de yürütülen operasyonlarda, terör örgütü mensuplarınca kullanılan 32 sığınak, barınak ve mağara ile tuzaklanan 8 el yapımı patlayıcı ve mayın imha edildi.

Uyusturucu ve kaçakçılık ile mücadeleye yönelik gerçekleştirilen 2 bin 295 operasyonda 3 bin 306 kişi gözaltına alındı.

34 bin 281 okul servis aracı denetlendi

Çocukların suça sürüklenmesini ve mağdur olmasını engellemek, eğitim çağındaki çocuk ve gençlerin uyuşturucu maddeler ve terör nitelikli oluşumlardan uzak tutulması için 18 Aralık 2018 günü 49 bin 757 personelin katılımıyla 16 bin 485 okul çevresinde “Genel Asayiş ve Okul Servisleri Uygulaması” gerçekleştirildi. Uygulamada, 34 bin 281 okul servis aracı denetlendi. Denetimi yapılan okul servis araçlarından 599'u trafikten men edildi. 4 bin 644 araç ve sürücüsüne cezai işlem yapıldı.

Terör örgütü propagandası yapan, bu örgütleri öven, terör örgütleri ile iltisaklı olduğunu alenen beyan eden, halkı kin, nefret ve düşmanlığa sevk eden, devlet büyüklerine hakaretlerde bulunan, devletin bölünmez bütünlüğüne ve toplumun can güvenliğine kast eden, nefret söylemleri içeren 302 sosyal medya hesabı ile ilgili çalışma yapıldı. Tespit edilen 270 kişi hakkında yasal işlem uygulandı.

​660’ı denizlerde olmak üzere toplam 4 bin 412 düzensiz göçmen yakalandı. Düzensiz göçmenlerin yasadışı yollarla yurtiçine girmesine ve yurtdışına çıkmasına aracılık eden 347 organizatör gözaltına alındı.

Kaynak: TRT Haber