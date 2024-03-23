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Türkiye
AA 23.03.2024 20:42

SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da havacılık tutkunlarıyla buluştu

Türk Hava Kuvvetleri'nin gösteri takımı SOLOTÜRK'ün pilotları, İstanbul Hava Kuvvetleri Müzesi'ndeki etkinlikte havacılık tutkunlarıyla bir araya geldi.

SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da havacılık tutkunlarıyla buluştu
[Fotograf: AA]

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın söylenmesiyle başlayan etkinlikte SOLOTÜRK pilotları Binbaşı Murat Bakıcı ve Binbaşı Yasin Dikkule, havacılık meraklılarına savaş pilotu olma süreçlerini anlattı.

Türkiye'nin savunma sanayisinde büyük atılımlar yaptığına vurgu yapan Bakıcı, "Savunma sanayimizin güçlü olması demek ordumuzun güçlü olması demek, ordumuzun güçlü olması demek Türk halkının, Türkiye Cumhuriyeti'nin güçlü olması demektir. Savunma sanayimizin yaptığı milli atılımlar sayesinde envantere giren akıllı mühimmatlar, İHA'lar, SiHA'larla beraber dışa bağımlılığımız bitti. Tüm mühimmatlarımızı milli savunma sanayimiz üretiyor" diye konuştu.

SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da havacılık tutkunlarıyla buluştu

Bakıcı, F-16 savaş uçağı pilotu olarak gösteriler yaptıklarını ancak yerli ve milli savaş uçağı Kaan ile bu gösterileri yapmak istediklerini belirterek, "Kaan uçağımızı uçurduk. Hızlı bir şekilde sürece dahil oldu. Gökyüzündeki yerini aldı. Bizlere çok soru geliyor; 'F-16 olmasaydı hangi uçakla gösteri yapmak isterdiniz?' diye. Yerli ve milli uçağımızla yapmak isterdik. İnşallah Kaan'ın pilotları da buradaki gençlerin arasından çıkacak" ifadelerini kullandı.

SOLOTÜRK pilotları İstanbul'da havacılık tutkunlarıyla buluştu

Etkinliğe katılan hava bakım lisesi öğrencisi Mustafa Kuşadalığil, hem pilotları görmek hem de bilgi edinmek için geldiklerini ifade ederek, "Ortam havacılık için çok güzel. Müze çok güzel, Hava Harp Okulu okuma ve pilot olmaya niyetim var" dedi.

Miraç Sevinç adlı öğrenci ise "Havacılığa ilgi duyuyorum. Hayalim F-16 pilotu olmak. SOLOTÜRK'e de hayranım. Gösterileri çok güzel. Bugün onları yakından tanıma fırsatım oldu. Bizim için büyük bir gururlar. Bizi dünyada temsil ediyorlar" diye konuştu.

Etkinliğe katılımcılar yoğun ilgi gösterdi.

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