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Türkiye
TRT Haber 23.03.2024 20:15

Rallideki kaza kamerada

Marmaris’teki Ege Rallisi'nde bir otomobil virajı alamayarak kaza yaptı. Kaza anı ise cep telefonu kameralarınca kaydedildi.

Türkiye Otomobil Sporları Federasyonu (TOSFED) ve Ege Otomobil Spor Kulübü (EOSK) tarafından gerçekleştirilen Ege Rallisi, Muğla'nın Marmaris ilçesinde seremoni startı ile dün başladı.

64 ralli aracı ve 20 klasik otomobilin katıldığı rallinin, ikinci gününde ise bayır etabı gerçekleştirildi.

Çekişmeli geçen yarışlarda piste çıkan ve 12 yıl aradan sonra tekrar pistlere dönen ünlü pilot Volkan Işık, virajı alamayarak kaza yaptı.

Kazada yaralanan pilotun sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Kaza anı araç kamerasına yansıdı. 

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Rallideki kaza kamerada
Rallideki kaza kamerada
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